ЧМ по греко-римской борьбе: у Азербайджана три финала и одна лицензия

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по борьбе.

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Сегодня в борьбу вступили 2-кратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг), Сенан Сулейманов (77 кг), чемпион мира Рафик Гусейнов (82 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Трем нашим борцам удалось пробиться в финал. Эльдениз Азизли победил соперников из Японии, Казахстана и Ирана.

Сенан Сулейманов одолел борцов из Финляндии, США, Молдовы, Казахстана и Армении.

Рафик Гусейнов заставил капитулировать венгра, россиянина и турка.

И лишь Бека Канделаки завершил выступление после первой же схватки, уступив представителю Грузии.

Также стоит сказать, что Сенан Сулейманов (77 кг), пробившись в финал, обеспечил себе олимпийскую лицензию.

Категории, в которых выступают Азизли и Гусейнов, – неолимпийские.

Ранее в вольной борьбе азербайджанские спортсмены Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали две серебряные награды. Магомедов также стал обладателем путевки на Олимпиаду.

На данный момент у Азербайджана семь лицензий в Париж-2024. Ранее билеты в столицу Франции забронировали стрелок Руслан Лунев, боксеры Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг), метательница молота Анна Скидан и гимнастка Зохра Агамирова.