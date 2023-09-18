21 сентября на территории Ходжавендского района раненая армянка подошла к военнослужащим азербайджанской армии и попросила их о помощи, сообщили в Минобороны.

Военнослужащие азербайджанской армии немедленно оказали раненой женщине первую медицинскую помощь и эвакуировали ее в военный госпиталь неподалеку.

Азербайджанские военные врачи прооперировали женщину. В настоящее время она чувствует себя хорошо.