Азербайджанские военные помогли карабахской армянке ФОТО; ВИДЕО
21 сентября на территории Ходжавендского района раненая армянка подошла к военнослужащим азербайджанской армии и попросила их о помощи, сообщили в Минобороны.
Военнослужащие азербайджанской армии немедленно оказали раненой женщине первую медицинскую помощь и эвакуировали ее в военный госпиталь неподалеку.
Азербайджанские военные врачи прооперировали женщину. В настоящее время она чувствует себя хорошо.
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