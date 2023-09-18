Протестующие начали шествие в центре Еревана. Участники митинга направились в разные стороны от площади Республики.

В ходе движения протестующих перекрываются улицы.

Также сообщается, что здание ереванского цирка (вокруг которого одна из крупных развязок армянской столицы) участники шествия перекрыли сразу с трёх сторон.

Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян объявил о готовящейся полной блокировке дорог в Ереване, начиная с 7.30 утра 22 сентября. Пропускать будут только кареты «Скорой помощи».