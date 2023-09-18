Обращение украинской диаспоры в Азербайджане

Сегодня мы стали свидетелями того, как азербайджанский народ под мудрым руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева сумел решить важнейший вопрос в нашей современной истории – восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах».

В письме говорится, что «благодаря профессионализму и военному мастерству наши Вооруженные силы смогли выполнить эту сложнейшую задачу всего за один день, при этом обеспечив полную безопасность гражданского населения Карабах ского региона Азербайджана. Как результат - криминальный режим хунты сдался, и теперь жители Карабах а в конце концов могут спокойно вздохнуть и жить в мире и согласии.

Украинская диаспора в Азербайджане поздравляет азербайджанский народ с успешным завершением антитеррористических мероприятий, в результате которых была уничтожена значительная часть армянских вооруженных формирований, незаконно размещенных на территории Азербайджана. Об этом говорится в письме председателя Объединенной общины украинцев в АзербайджанеТамиллы Мусаевой, поступившем в haqqin.az.

Следующим шагом, отмечается в письме, является мирная реинтеграция жителей Карабаха: «С этой целью сегодня начался соответствующий переговорный процесс. Примечательным является то, что эти переговоры проходят не в Москве, Вашингтоне или Брюсселе: они проходят в азербайджанском городе Евлах, что является красноречивым подтверждением того, что карабахская тематика является исключительным делом Азербайджана».

Далее в письме Т.Мусаевой говорится, что «все эти долгие годы, когда азербайджанские территории были под армянской оккупацией, мы, азербайджанцы, не сдавались и усердно работали, развивая свою экономику, укрепляя свой военный потенциал и одновременно аргументированно доказывая всему миру незаконность действий Армении по отношению к Карабаху.

Мы верили, что сможем разрешить армяно-азербайджанский конфликт мирным и дипломатическим путем. С этой целью в 1992 году была учреждена Минская группа ОБСЕ, основной задачей которой было прекращение оккупации со стороны Армении. Как было на самом деле, мы все это видели: «Минск» превратился в инструмент в руках определенных сил. Нас убеждали, что этот конфликт неразрешим, что нам нужно смириться с такой ситуацией».

«Устраивало ли это нас? Нет, ни в коем случае. Мы понимали, что не можем оставить Карабах на произвол судьбы. И мы этого не сделали. Мы последовали за нашим Президентом, мы чувствовали его внутреннюю силу и настроенность в конце концов решить эту извечную проблему. Как результат, «железный кулак» Вооруженных сил Азербайджана вернул азербайджанский флаг в Карабах.

Вернул, заплатив за это горькую цену – жизнь наших соотечественников. Сегодня, в момент триумфа, мы чтим память наших шехидов, которые отдали самое ценное, чтобы Азербайджан вернул по праву свое. Именно благодаря их подвигу мы с гордостью можем сказать: «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!».

Хотя некоторые государства и подвергали сомнению наше законное право быть хозяевами на собственной земле, были и такие, которые всячески нас поддерживали и помогали. Одним из таких государств, несомненно, является Украина. Украинцы с первых дней Карабахской войны поддерживали нас и словом, и делом. И какие бы испытания ни стояли перед нашим государством – украинцы всегда были готовы подставить свое дружеское плечо. Так было всегда, и я уверена, что так будет и дальше.

Между нашими народами много общего, но самой большой нашей объединяющей чертой является непреодолимое желание жить мирно на своей родной суверенной земле. Сегодня Украина, как в свое время и Азербайджан, борется за свою независимость на поле боя. Цена такой борьбы очень высока: это тысячи погибших и десятки тысяч раненых.

И в такое тяжелое для наших друзей время мы, азербайджанцы, должны еще больше объединиться вокруг украинцев, ведь их победа – это победа добра над злом, правды над ложью, это, наконец, победа всего цивилизованного демократического мира.

В свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что «будет делать все для того, чтобы отношения между Украиной и Азербайджаном развивались и углублялись, чтобы Азербайджан и дальше был верным другом и союзником братской Украины».

Я убеждена, что эти слова нашего общенационального лидера продолжат быть для нас указателем в вопросе поддержки украинского народа. Верю, что очень скоро украинцы также смогут сказать: «Крым, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – это Украина и восклицательный знак!» Слава Азербайджану! Слава Украине!» - говорится в письме Т.Мусаевой.