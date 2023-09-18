Эрдоган и Нетаньяху договорились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху об обоюдных визитах.

"Ранее Нетаньяху не смог приехать к нам из-за недомогания. Но сейчас я сказал ему, что он должен совершить этот визит, а потом и я со своей командой поеду в Израиль. Пришли к соглашению.

Надеемся, что мы это сделаем без особых промедлений и начнем с Израилем буровые работы в сфере энергоресурсов. Начнем использовать маршруты доставки энергоресурсов не только в Турцию, но и через Турцию в Европу", - сказал Эрдоган журналистам по итогам встречи.