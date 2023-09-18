Эрдоган: Пашинян тут ни при чем

Последние события в Карабах е не были связаны с Пашиняном и Арменией, действия Баку были направлены против незаконных бандитских группировок в Карабах е, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство «Анадолу».

Он отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Азербайджана сепаратисты в Карабахе продолжили провокации, что заставило Баку применить меры.

«Выборы в Карабахе обеспокоили не только Азербайджан, но и Армению», – отметил Эрдоган.

«Азербайджан расценил это как процесс, который все еще нагревает обстановку. Были сделаны предупреждения, но, несмотря на это, ничего не изменилось. Наоборот, процесс продолжился, после чего и Азербайджан также сделал шаг. И он завершил свою операцию быстро. Мне сообщили, что были поражены около 90 важных целей», – подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора с президентом Ильхамом Алиевым азербайджанский лидер сказал о завершении мероприятий и отсутствии проблем в этом направлении.