Король Великобритании уверен в победе Украины

Король Великобритании Карл III заявил об уверенности Великобритании и Франции в победе Украины над Россией.

«Мы полны непоколебимой уверенности в том, что Украина добьется победы, и что свободы, которые мы так ценим, восторжествуют», - сказал монарх перед французскими парламентариями в Сенате.

Он назвал полномасштабное вторжение России в Украину «ужасающим актом ничем не спровоцированной агрессии».