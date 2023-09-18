Азербайджанцы проводили главного тренера «Мольде» бурными аплодисментами

«Я знал, что «Карабах» играет в атакующий футбол, умеет хорошо прессинговать, оказывать давление.

Мы всегда стараемся играть от обороны. Должны развиваться в этом направлении. Я считаю, что мы на правильном пути. В то же время я верю, что дома сыграем лучше. Сегодня соперник был хорош.

Я не люблю проигрывать. Я недоволен тем, как мы сегодня играли. Мы отставали на шаг. Надеюсь, что в следующих играх мы будем выглядеть лучше.

Я думаю, что пока рано говорить, кто фаворит в борьбе за 2-е место в группе. Нужно сыграть еще. Я согласен, что фаворит – «Байер». Леверкузен, на мой взгляд, входит в топ-2 в Бундеслиге. Остальные три команды будут бороться за выход из группы.

Сегодня «Карабах» оставил нам очень мало пространства. «Галатасарай» - хорошая команда, но у «Карабаха» словно больше единства. Этим я не хочу ни в коем случае принизить «Галатасарай». Мы им проиграли.

Почему у нас так мало легионеров? Это стратегия нашего клуба. У нас маленький городок. Наша цель – развивать молодых норвежских футболистов и продавать их в зарубежные клубы. Этим мы будем вносить свой вклад в норвежский футбол».

Также наставник «Мольде» поблагодарил Азербайджан за теплый прием и пожелал удачи нашей стране.

«Я знаю, что мы приехали в сложный для вас период. Я желаю Азербайджану всего наилучшего и надеюсь, что в итоге у вас все будет хорошо».

Представители СМИ проводили Моэ бурными аплодисментами.