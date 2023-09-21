Гурбан Гурбанов после победы над норвежцами: «Наши успехи на футбольном поле – ничто по сравнению с триумфом в Карабахе!»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился мыслями после победы над норвежским «Мольде» (1:0) в 1-м туре Лиги Европы.
Свою речь на пресс-конференции рулевой чемпионов Азербайджана начал с событий в Карабахе.
«Я поздравляю азербайджанский народ с победой! Нет, не с нашей сегодняшней победой на футбольном поле. А нашей победой в Карабахе. Поздравляю нашего президента, наш народ. Это триумф, достигнутый при помощи нашей армии. Выражаю соболезнования семьям наших шехидов и желаю скорейшего выздоровления раненым.
Можно ли назвать нашу сегодняшнюю победу продолжением триумфа в Карабахе? Вы знаете, то, что делаем мы, это настолько мало по сравнению с тем, что делает наша армия в Карабахском регионе Азербайджана. У нас шехиды, раненые… Я не хочу преувеличивать наши футбольные успехи.
30 лет мы жили без Карабаха. Я стесняюсь говорить о том, что наша победа - это продолжение. С триумфом на поле боя ничто не сравнится. Это дало нам огромную мотивацию. Вчера я очень радовался. Но сегодня беспокоился. Футбольные успехи и поражения – это ничто по сравнению с этим. Но, конечно, мы тоже делаем все, чтобы побеждать и радовать народ.
Футболисты сегодня очень хотели победить. Но нужно было быть хладнокровными и терпеливыми. Эмоции могли им помешать.
Я уверен, что вчерашняя победа помогла футболистам. Они очень радовались. Мы сказали легионерам, что будьте спокойны, не беспокойтесь. Вы в стране, где нет войны. Наши иностранцы очень интересуются историей Карабаха, знают, что произошло.
Рад, что победили. Получилась интересная игра. Смогли порадовать болельщиков. До последней минуты градус игры не спадал».
Гурбан Гурбанов считает, что сегодня футболисты «Карабаха» показали высокий уровень игровой дисциплины.
«Пусть эта игра нас не обманывает. Можно выиграть даже крупно, но потом проиграть. Мы проанализировали соперника, изучили их исполнителей. Сегодня у нас была очень хорошая игровая дисциплина. Но в ответной игре нас могут ждать сюрпризы.
Андрей Лунев? Он сыграл нормально. Я и раньше говорил, что он опытный голкипер. Он много играл в такой атмосфере. Его опыт может нам помочь. Немного беспокоился, что у него не было игровой практики. Лука тоже в хорошей форме. Но мы приняли решение, что будет играть Лунев, и его опыт сыграл свою роль.
Редон Джиджа получил травму на предматчевой тренировке, поэтому не включили его даже в заявку. Сегодня он бы нам пригодился.
Голевых моментов было много у нас. Но мы не ставим цель выиграть как можно крупнее. Да, разница мячей в конце может учитываться. Но самое главное – 3 очка.
Пока сложно что-то говорить о нашей группе. В футболе иногда такое случается, что никто не ожидает. Сегодня могла быть и ничья. В концовке они могли забить. Норвежцы бросали из аута прямо к 11-метровой отметке.
Бывает так, что не ждешь от команды, а она дает результат. Вспомните победу «Челси» в Лиге чемпионов. Эта победа не должна сейчас нас вводить в заблуждение. Нужно тщательно готовиться к каждой следующей игре.
Футбол сейчас на таком уровне, что значение того, где ты играешь - дома или в гостях - уже не такое большое. Есть команды, которые в гостях играют лучше, свободнее. Возможно, мы в гостях возьмем больше очков, чем в Баку.
Почему злился Янкович и что я ему сказал? Янкович разозлился, я его успокоил. Неважно, зачем он злился. Он, наверное, и сам не понял (улыбается)».