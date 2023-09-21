Гурбан Гурбанов после победы над норвежцами: «Наши успехи на футбольном поле – ничто по сравнению с триумфом в Карабахе!»

Свою речь на пресс-конференции рулевой чемпионов Азербайджана начал с событий в Карабахе.

«Я поздравляю азербайджанский народ с победой! Нет, не с нашей сегодняшней победой на футбольном поле. А нашей победой в Карабахе. Поздравляю нашего президента, наш народ. Это триумф, достигнутый при помощи нашей армии. Выражаю соболезнования семьям наших шехидов и желаю скорейшего выздоровления раненым.

Можно ли назвать нашу сегодняшнюю победу продолжением триумфа в Карабахе? Вы знаете, то, что делаем мы, это настолько мало по сравнению с тем, что делает наша армия в Карабахском регионе Азербайджана. У нас шехиды, раненые… Я не хочу преувеличивать наши футбольные успехи.

30 лет мы жили без Карабаха. Я стесняюсь говорить о том, что наша победа - это продолжение. С триумфом на поле боя ничто не сравнится. Это дало нам огромную мотивацию. Вчера я очень радовался. Но сегодня беспокоился. Футбольные успехи и поражения – это ничто по сравнению с этим. Но, конечно, мы тоже делаем все, чтобы побеждать и радовать народ.

Футболисты сегодня очень хотели победить. Но нужно было быть хладнокровными и терпеливыми. Эмоции могли им помешать.

Я уверен, что вчерашняя победа помогла футболистам. Они очень радовались. Мы сказали легионерам, что будьте спокойны, не беспокойтесь. Вы в стране, где нет войны. Наши иностранцы очень интересуются историей Карабаха, знают, что произошло.

Рад, что победили. Получилась интересная игра. Смогли порадовать болельщиков. До последней минуты градус игры не спадал».