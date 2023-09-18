Путин подшутил над главой Сбербанка

Российский президент Владимир Путин ответил шуткой на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа выделить из бюджета один миллиард рублей в год на поддержку совместного с государством учебного проекта в сфере IТ.

«Большая помощь была бы от Федерации (российских властей), если бы Федерация субсидировала. В общем, это недорого», - сказал Греф.

«Хорошо. Сколько?» - спросил Путин.

В ответ на это Греф сказал, что «миллиард в год будет здорово».

Путин засмеялся, заметив, что «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард».

«Такой богатый и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», - заметил Путин.

В итоге президент согласился, что миллиард из федерального бюджета не помешает. «Хорошо, Герман Оскарович», - сказал Путин.