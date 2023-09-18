Байрамов с трибуны ООН раскритиковал Армению

Обращение Армении в Совет Безопасности в связи с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Баку осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, является нарушением, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Поэтому очередное обращение Армении в Совет Безопасности является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательстве в их внутренние дела».

Байрамов подчеркнул, что очередное безответственное злоупотребление Советом Безопасности, серьезно подрывающее авторитет этого влиятельного органа, а также доверие к нему, абсолютно неприемлемо и должно быть полностью отвергнуто.

Отметив, что в течение 24 часов были заняты более 90 постов незаконных формирований, нейтрализованы 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, 6 электромагнитических боевых систем и две системы противовоздушной обороны, Байрамов заявил, что ни одна страна не потерпела бы подобной ситуации на своей территории.

«Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции.

Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на «логику линии соприкосновения», - подытожил министр.