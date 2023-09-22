Эрдоган счел Россию «необычной страной»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел неправильным негативное отношение к России со стороны Запада.
По словам Эрдогана, западные лидеры и премьер-министры негативно относятся к российскому лидеру Владимиру Путину. Он заявил, что у Анкары нет такого же отношения, турецкие власти его «не отражают».
«Я тоже не считаю такое отношение правильным, потому что Россия - это необычная страна», - сказал Эрдоган.
По его словам, Россия «занимает лидирующие позиции и по площади, и по своему положению в мире».