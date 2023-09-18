Глава российской разведки поставляет гречку странам НАТО
Один из главных бизнес-активов директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина - поставщик круп «Агро-Альянс», пишут оппозиционные российские СМИ.
Ранее доля в этой компании, которая торгует рисом, гречкой, фасолью, манкой, хлопьями и макаронами, была записана формально на дочь главы СВР Веронику, а в прошлом году ее переписали на его невестку Светлану, говорится в публикации.
СМИ утверждают, что через нее Нарышкин поставляет крупы не только в крупные российские торговые сети, колонии и тюрьмы, но и на экспорт - в страны Евросоюза, а также США и Канаду.
Например, в Америку «Агро-Альянс» только за прошлый год отправил более 113 тонн продуктов. Формально санкции при этом не нарушены, поскольку бизнес записан на родственников, которые в западные «черные списки» до сих пор не попали.