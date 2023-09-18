За считанные часы до начала контртеррористических мероприятий Азербайджана в Карабах е иранское информационное агентство Mehr опубликовало заявление министра обороны Ирана Мохаммадрезы Аштиани, в котором прозвучали обвинения, связанные с вмешательством США в конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также размещением в регионе сил НАТО.

В заявлении говорится, что Тегеран «никогда не позволит никаким иностранным силам вмешиваться в проблемы региона».

«Наши усилия заключаются в том, чтобы самим решать вопросы посредством взаимодействия между странами региона», - подчеркнул глава оборонного ведомства, добавив, что Иран «не приемлет никаких изменений в геополитике региона».

«Мы поддерживаем наши отношения и взаимодействие с Арменией и Азербайджаном, - отметил Мохаммадреза Аштиани. - Эти страны - наши соседи и братья, мы стараемся помочь решить их проблемы».

Напомним, несколько дней назад Армения провела совместные военные учения с США. Помимо этого, Ереван привлек в регион наблюдательную миссию Евросоюза, к которой, как ожидается, в ближайшее время присоединится Канада.