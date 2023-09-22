Вооруженные столкновения между организованными преступными группировками происходят в Турции практически ежедневно. В последние дни правоохранительные органы проводят операции как против местной мафии, так и против группировок, состоящих из чернокожих и криминальных элементов балканского происхождения.

По сообщениям турецких СМИ, автомобиль, в котором находился Магомед Гурбанов, двоюродный брат убитого в Анталье в 2020 году криминального авторитета Надира Салифова («Лоту Гули»), был обстрелян неизвестными лицами.

Отмечается, что приблизительно в 22:30 по местному времени видеокамеры зафиксировали автомобиль с номерным знаком 34 СZT 300, который преследовала машина с вооруженными людьми. В результате преследователи обстреляли из автоматического оружия автомобиль Магомеда Гурбанова, в котором также находились гражданин Грузии Исрафил Оруджев и турецкие полицейские в отставке Йылмаз Демир и Мехмет Ачермен, которые, предположительно, были телохранителями Гурбанова.