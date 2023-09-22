«Мафиозная война» в Стамбуле: на этот раз обстреляли машину кузена «Лоту Гули» война миров
Вооруженные столкновения между организованными преступными группировками происходят в Турции практически ежедневно. В последние дни правоохранительные органы проводят операции как против местной мафии, так и против группировок, состоящих из чернокожих и криминальных элементов балканского происхождения.
Одна из таких криминальных «разборок» произошла накануне в стамбульском районе Бейликдюзю.
По сообщениям турецких СМИ, автомобиль, в котором находился Магомед Гурбанов, двоюродный брат убитого в Анталье в 2020 году криминального авторитета Надира Салифова («Лоту Гули»), был обстрелян неизвестными лицами.
Отмечается, что приблизительно в 22:30 по местному времени видеокамеры зафиксировали автомобиль с номерным знаком 34 СZT 300, который преследовала машина с вооруженными людьми. В результате преследователи обстреляли из автоматического оружия автомобиль Магомеда Гурбанова, в котором также находились гражданин Грузии Исрафил Оруджев и турецкие полицейские в отставке Йылмаз Демир и Мехмет Ачермен, которые, предположительно, были телохранителями Гурбанова.
В результате нападения Йылмаз Демир погиб на месте, остальные получили ранения.
Обстреляв машину Гурбанова, боевики сумели скрыться с места преступления.
На месте происшествия турецкие правоохранители обнаружили более 20 пустых гильз, расследование продолжается.
По информации haqqin.az, кузен «Лоту Гули» Магомед Гурбанов, который, предположительно, был целью покушавшихся, известен в криминальном мире под кличкой «Мага». В прошлом жил в Санкт-Петербурге и входил в группировку, которую возглавлял его прославленный родственник. «Магу» задержали в Черногории вместе с «Лоту Гули» в августе 2018 года, но затем он был экстрадирован в Россию.
После того как в августе 2020 года в Анталье «Лоту Гули» был застрелен, группировку, в которую и входит «Мага», возглавил брат покойного авторитета Намик Салифов.