Караван с продовольственным грузом, отправленный 22 сентября Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана для обеспечения потребностей армянских жителей Карабах ского региона Азербайджана, движется из Агдама в Ханкенди, сказал журналистам начальник Карабах ского регионального центра МЧС Мирали Фейзиев.

22 сентября из Агдамского района были отправлены два 20-тонных грузовика c различными продуктами питания и средствами гигиены, а также два грузовика с хлебом. Товары будут доставлены по дороге Агдам - Ханкенди, которая уже находится в эксплуатации, и распределены среди населения.

Доставка таких гуманитарных продовольственных грузов продолжится.

Отметим, накануне по приглашению Администрации президента Азербайджана в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном, выступившими представителями армянских жителей Карабаха. В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что есть потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно.