Армянские телеграм-каналы пишут, что действия по блокированию улиц координирует сын Роберта Кочаряна. Полиция уже задержала его. Также сообщается о задержании Шагора Степаняна – наследника армянского олигарха Геннадия Степаняна, одного из владельцев «Ереван Плаза».

Полиция проводит массовые задержания в центре Еревана, где проходят протестные антиправительственные акции.

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Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. Как передают армянские СМИ, об этом сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян на своей странице в соцсетях.

«Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы», — сообщила Манукян.

В четверг лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призвал провести забастовки и перекрыть улицы столицы Армении. Протестующие намерены сорвать заседание правительства.