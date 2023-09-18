Протесты в Ереване. Требуют отставки Пашиняна. Задержан сын Кочаряна видео; обновлено 12:15
Полиция проводит массовые задержания в центре Еревана, где проходят протестные антиправительственные акции.
В Сети распространились кадры жестких задержаний полицией протестующих.
Армянские телеграм-каналы пишут, что действия по блокированию улиц координирует сын Роберта Кочаряна. Полиция уже задержала его. Также сообщается о задержании Шагора Степаняна – наследника армянского олигарха Геннадия Степаняна, одного из владельцев «Ереван Плаза».
September 22, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023
September 22, 2023
* * * 10:47
Участники акции протеста, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, заблокировали ключевой транспортный узел - проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. Как передают армянские СМИ, об этом сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян на своей странице в соцсетях.
«Проспект Мясникяна перекрыт, образовались заторы. Есть и другие заблокированные улицы», — сообщила Манукян.
В четверг лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призвал провести забастовки и перекрыть улицы столицы Армении. Протестующие намерены сорвать заседание правительства.
September 22, 2023
*** 10:07
Полиция в Ереване готовится к усиленной охране здания правительства на площади Республики, где сегодня планируются очередные акции протеста манифестантов.
Согласно сообщению российских СМИ, группы манифестантов направились по центральным улицам Еревана, перекрывая движение транспорта. Колонны движутся к площади Республики.
Оппозиция запланировала очередной митинг на 10:00 по местному времени. Отряд спецназа готовится к усиленной охране здания.
Также сообщается, что утром в пятницу полиция доставила в участки 26 участников акций протеста в Ереване за «невыполнение законного требования служащего полиции».
С раннего утра пятницы акции прошли на нескольких ключевых улицах в армянской столице. Протестующие граждане планируют окружить здание правительства.