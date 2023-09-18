Венгрия заблокировала антиазербайджанское заявление Евросоюза
Венгрия применила вето к совместному заявлению стран Европейского союза (ЕС) о ситуации в Карабахе, об этом сообщают европейские дипломатические источники.
Как отмечается, антиазербайджанское предвзятое заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по антитеррористическим мероприятиям Азербайджана в Карабахе изначально должно было стать совместным заявлением всех 27 стран ЕС, однако Венгрия наложила вето.
Заявление Борреля касалось антитеррористических мероприятий Азербайджана в регионе Карабах. Эти меры были предприняты с целью выполнения положений Трехстороннего соглашения, прекращения масштабных провокаций, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, обеспечения безопасности местных жителей и восстановления конституционного строя на территории Азербайджана.