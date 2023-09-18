Хикмет Гаджиев: Некоторые карабахские боевики продолжают сопротивление

Азербайджан рассматривает возможность амнистии для членов незаконных армянских вооруженных формирований из Карабах а, которые сдадут оружие, несмотря на заявления некоторых сепаратистов о намерении продолжить сопротивление. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Reuters.

«Мы рассматриваем возможность амнистии даже для бывших военных и боевиков», — сказал Гаджиев, добавив, что в настоящее время наблюдаются отдельные группы и офицеры, которые публично заявили, что не примут предложенные условия и продолжат сопротивление.

Гаджиев также отметил, что армянские жители Карабаха обратились с просьбой о гуманитарной помощи, и в пятницу в регион были отправлены три продовольственных груза.

Азербайджан стремится к мирной реинтеграции армян Карабаха, подчеркнул помощник президента Азербайджана.