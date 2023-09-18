Целью операции в этой местности является разделение российских военных сил, расположенных на левом берегу Днепра, и установление огневого контроля над путем в Крым.

Отмечается, что успех операции пока ограничен и сопровождается высокими потерями среди украинских военных. Часть использованной бронетехники была уничтожена, сообщил один из украинских офицеров. Аналитики из Института изучения войны (ISW) подтвердили факт прорыва, но отметили, что рано делать выводы о его успешности, так как непонятно, смогут ли украинские войска удержать занятую территорию.

В этом контексте стоит упомянуть, что президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму $325 миллионов. Байден сообщил, что первые американские танки M1 Abrams должны быть доставлены в Украину в ближайшую неделю.