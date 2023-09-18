Пашинян надеется на лучшее в Карабахе

Есть определенные надежды на позитивные подвижки в ситуации в Карабахе. Об этом сказал премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, «ситуация динамично меняется. Важно иметь четкую информацию и представление о динамике развития ситуации. Есть надежда на улучшение гуманитарной ситуации. Не исключено, что сегодня в Карабах может въехать еще несколько партий гуманитарной помощи», - отметил Пашинян.

По его словам, есть определенные договоренности, которые нужно начать реализовывать, но пока он не может сказать, получится или нет, так как ситуация постоянно меняется.