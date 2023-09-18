Дети Лачина, Агалы и Талыша пойдут в новые детсады

Новые детские сады начали работу в Лачине, селах Агалы (Зангиланский район) и Талыш (Тертерский район). Об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

«В 2023 году начали работу 7 вновь построенных дошкольных образовательных учреждений.

Это детские сады №13 и №14 на 100 мест в поселке Говсан города Баку, детский сад №6 на 140 мест в Лачинском районе, детский сад на 60 мест в селе Агалы, детский сад на 15 мест в селе Талыш, детский сад №4 на 100 мест в городе Исмаиллы и детский сад на 60 мест в селе Новджу Агсуинского района», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что строительство и ремонт дошкольных образовательных учреждений в стране продолжается.