Сегодня на Национальной гимнастической арене стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо с участием 446 спортсменов и спортсменок из 61 страны.

У Азербайджана 33 представителя. Сегодня определятся призеры в весовых категориях до 48, 52 и 57 кг у женщин и до 60 и 66 кг у мужчин.

В весе до 60 кг Ахмед Юсифов и Ровшан Алиев победили соперников из Бельгии и Израиля соответственно и пробились в 1/8 финала. Балабей Агаев и Назир Талыбов проиграли грузинским дзюдоистам и выбыли из борьбы.

В категории до 66 кг Гасым Велизаде взял верх над оппонентом из Латвии, но затем уступил в 1/16 финала колумбийцу и завершил выступление. Яшар Наджафов победил в 1/32 финала казаха, а затем и итальянца, пробившись в 1/8 финала. Рашад Йелкиев начал борьбу с 1/16 финала, где уступил финну. Руслан Пашаев в 1/32 финала уступил израильтянину.

В женской категории до 48 кг Лейла Алиева одолела дзюдоистку из Израиля и вышла в 1/8 финала. Шафаг Гамидова и Рамиля Алиева проиграли в первых же поединках.

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) победила португальскую спортсменку, но в 1/8 финала уступила албанке.

Наргиз Гаджиева (66 кг) проиграла в 1/16 финала израильтянке.

Соревнования продлятся три дня и завершатся 24 сентября.