Акция в Kontakt: все товары до 24 месяцев без процентов

В связи с приходом осени сеть магазинов Kontakt запустила во всех своих магазинах акцию «Осенние предложения».

Начиная с сегодняшнего дня до 1 октября вы можете приобрести необходимые вам товары со скидкой до 50% при оплате наличными, а также можете разделить скидочную сумму ровно на 3 месяца.

Кроме того, вы можете приобрести все смартфоны без первоначального взноса на 12 месяцев без процентов, а телевизоры, бытовую технику, домашний текстиль, посуду – на 18 месяцев, мебель – на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссий.

Теперь предоставляем вам интересные предложения в рамках данной кампании. Итак, в дни кампании:

при наличной покупке телевизора TCL с экраном 81 см, функцией Smart, вы заплатите 299 манатов вместо 450 манатов ;

с экраном 81 см, функцией Smart, вы заплатите манатов вместо ; при покупке мясорубки Panasonic мощностью 1300 Вт с 3 головками сможете заплатить 199 манатов вместо 300 манатов ;

мощностью 1300 Вт с 3 головками сможете заплатить манатов вместо ; при покупке смартфона Samsung Galaxy A24 с памятью 128 ГБ и камерой 50 МП будете по специальному предложению оплачивать всего 29 манатов ежемесячно;

с памятью 128 ГБ и камерой 50 МП будете по специальному предложению оплачивать всего манатов ежемесячно; при покупке стиральной машины Beko вместимостью 6 кг и 15 программами будете оплачивать 44 маната ежемесячно. Стоит отметить, что доставка и установка стиральных машин со стороны сети магазинов Kontakt осуществляется совершенно бесплатно.

Рекомендуем не упустить ни одну из возможностей сети и посетить ближайший к вам магазин Kontakt уже сегодня. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить по номеру *6060.