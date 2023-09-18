США берут «под крыло» Центральную Азию

В документе говорится: «Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности в качестве необходимого краеугольного камня противодействия на общие региональные вызовы, а также поддержания суверенитета и независимости центральноазиатских государств».

Заявление, опубликованное Белым домом, также выделяет ряд областей сотрудничества, включая оборону, правоохранительную деятельность, контртеррористические мероприятия, охрану границ, репатриацию граждан из Сирии и борьбу с радикализацией. США обязались фокусировать свои ресурсы на укреплении взаимодействия в этих сферах.

Обсуждая ситуацию в Афганистане, стороны признали ее влияние на безопасность и стабильность в регионе, выразив надежду на создание в стране инклюзивного правительства и уважение прав человека.

В дополнение к этому стороны подтвердили свою заинтересованность в развитии экономического и энергетического сотрудничества, борьбе с климатическими изменениями и развитии «человеческого измерения» в рамках инициативы С5+1.