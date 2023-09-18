Сергей Веревкин: «В Ереван прибыл российский спецназ для свержения Пашиняна» мы спрашиваем – они отвечают

Записал: Ага Гасымлы, собкор

Действия Азербайджана по окончательной очистке своей земли от террористов-сепаратистов в Карабахе, который за все 32 года своего существования никто не признал, создаст реальные условия для установления мира и развития южнокавказского региона. Об этом сказал haqqin.az политолог, журналист, писатель Сергей Веревкин, комментируя проведенные Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе антитеррористические мероприятия.

По мнению политолога, Азербайджан закрывает 32-летнюю трагическую историю армяно-азербайджанского конфликта. С самого начала этого конфликта в 1991-1992 году, когда армяне оккупировали до 20% азербайджанской территории, миллионы людей стали беженцами и на захваченных территориях была провозглашена так называемая «НКР», армянский народ жил и до сих пор живет в каком-то иллюзорном мире, который не имеет никакого отношения к реальности. Они живут не в XXI веке, а в каких-то древних временах античного мира.

Захватывая Карабах, сепаратисты говорили, что это их «святая земля», армянский народ до сих пор живет в каком-то иллюзорном мире, который не имеет никакого отношения к реальности

Вопрос Карабаха, национального величия и связанные с этим территориальные претензии к соседним странам стали какой-то идеей фикс армянского общества. На этой волне карабахские сепаратисты пришли к власти в Армении, где стали создавать свои кланы и олигархию. Захватывая Карабах, сепаратисты говорили, что это их «святая земля». Но весь мир стал очевидцем отношения к этой земле, когда они уходили из оккупированного Кельбаджара - сепаратисты оставили после себя в прямом смысле выжженную землю. Человек, который любит свою землю, никогда этого не допустит, говорит Веревкин.

«Когда я читал в прессе об усиливающихся диверсиях армян в Карабахе, то было непонятно, на что все это рассчитано. Невозможно было понять смысл обстрелов, минирования, заброса диверсионных групп, после того как Ереван признал итоги Второй Карабахской войны и фактически подписал акт о капитуляции в ноябре 2020 года. Пашинян это сделал с целью спасти остатки своих войск, иначе они попали бы в плен к Азербайджану. Затем власти Армении пытались разными методами торпедировать выполнение условий Трехстороннего соглашения путем всевозможных провокаций в зоне ответственности российских миротворческих сил. Никакой внятной цели актов диверсии не было. В конце концов, Армения сама себя загнала в тупик», - сказал российский политолог.

По его мнению, премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что предложенный Баку и Анкарой план урегулирования отношений - это единственный путь, от которого зависит, станет ли Армения состоявшимся государством. Складывалось впечатление, что Пашинян вроде бы идет на соглашение, когда он признал Карабах частью территории Азербайджана. Но в решающий момент свернул с конструктивного пути.

По мнению Веревкина, Азербайджан закрывает 32-летнюю трагическую историю армяно-азербайджанского конфликта

Веревкин отмечает, что все ожидания на поддержку со стороны ОДКБ для Армении оказались тщетными. Как и во время 44-дневной войны, так и сейчас ОДКБ не вмешается, так как нет агрессии на армянскую территорию.

Пашинян фактически дал добро на антитеррористические мероприятия Азербайджана, заявив, что его армии в Карабахе нет и войска Армении не перейдут азербайджанскую границу. С другой стороны, он потребовал от России включиться в процесс и остановить азербайджанскую армию. На это Россия устами представителя МИД РФ Марии Захаровой цинично-глумливо ответила: «Послушай, а что ты от нас хочешь? Ты же признаешь Карабах территорией Азербайджана, так нечего требовать от России вмешиваться во внутренние дела Баку».

Эксперт отметил важную деталь в целях антитеррористических мероприятий азербайджанской армии, которая заключается не только в пресечении широкомасштабных провокаций, но и в разоружении и выводе армянских вооруженных формирований. А это означает, что любой вооруженный армянин на территории Карабаха - легитимная цель антитеррористических мероприятий. И самое главное - конечная цель, а именно восстановление конституционного порядка Азербайджана на всей территории Карабаха, что подразумевает очистку региона от всех вооруженных сепаратистов, сказал Веревкин.

По словам политолога, эти цели будут достигнуты. Интересно, что на встречах с Пашиняном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз призывал армянского лидера пойти на заключение с Баку мирного соглашения, и тогда Турция обеспечит будущее Армении. С одной стороны, армянские руководители соглашаются, а с другой - иррациональное общественное сознание мешает им принять ответственные решения, говорит политолог.

Россия устами Захаровой цинично-глумливо ответила Пашиняну: «Послушай, а что ты от нас хочешь? Ты же признаешь Карабах территорией Азербайджана, так нечего требовать от России вмешиваться во внутренние дела Баку»

После восстановления суверенитета Азербайджана над всей территорией Карабаха первым изменением ситуации будет исчезновение повода для присутствия российских миротворческих сил в Карабахском регионе. Да и сейчас Баку имеет полное право выйти из Трехстороннего договора, который не выполняется армянской стороной. Но Азербайджан поступил гораздо мудрее – он решил очистить от сепаратистов-террористов Карабах, и тогда отпадет смысл миротворцам находиться в регионе, сказал он.

Веревкин отмечает, что России нужен конфликт, в который вовлечена Армения. Так как это единственный способ сохранить свое присутствие на Южном Кавказе. Не будет конфликта – отпадет смысл в присутствии не только двухтысячного миротворческого контингента в Карабахе, но и российской военной базы в Гюмри. Тем самым Россия окончательно и навсегда завершит свое присутствие в регионе Южного Кавказа. Для нее армяно-азербайджанский конфликт - последняя возможность, соломинка, за которую она держится для присутствия в этом регионе, считает эксперт.

Веревкин утверждает, что Москва перебросила в Армению отряд спецназа и готовит переворот в Ереване. Толпа на площади не способна свергнуть армянского премьера, а российскому спецназу это под силу

Что касается Ирана, который на словах горячо поддерживает Армению, то на деле он ведет прагматичную политику в собственных интересах. Тегеран уже имплементирован в проект Транскаспийского транспортно-энергетического коридора от Турции через Южный Кавказ, Центральную Азию в Китай.

По убеждению российского политолога, Армения перед дилеммой, от которой зависит будущее государственности армян. Ее бюджет на 80% зависит от России, ее оружие сплошь российское, ее стратегические предприятия в активах российских компаний. Не исключено, что произойдет попытка свергнуть Пашиняна. Но его может сместить не маргинальная оппозиция под началом Кочаряна-Саргсяна, а российский спецназ. Есть сведения о том, что Москва перебросила в Армению отряд спецназа и готовит переворот в Ереване, утверждает Веревкин. Толпа на площади не способна свергнуть армянского премьера, а российскому спецназу это под силу. Пашинян все это видит и уже обратился за помощью к США. Теперь надо ожидать реакции США. Позволит ли Вашингтон России свергнуть армянского премьера? – задается вопросом российский политолог.