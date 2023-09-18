Записал: Ага Гасымлы, собкор 11:59

Действия Азербайджана по окончательной очистке своей земли от террористов-сепаратистов в Карабахе, который за все 32 года своего существования никто не признал, создаст реальные условия для установления мира и развития южнокавказского региона. Об этом сказал haqqin.az политолог, журналист, писатель Сергей Веревкин, комментируя проведенные Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе антитеррористические мероприятия. По мнению политолога, Азербайджан закрывает 32-летнюю трагическую историю армяно-азербайджанского конфликта. С самого начала этого конфликта в 1991-1992 году, когда армяне оккупировали до 20% азербайджанской территории, миллионы людей стали беженцами и на захваченных территориях была провозглашена так называемая «НКР», армянский народ жил и до сих пор живет в каком-то иллюзорном мире, который не имеет никакого отношения к реальности. Они живут не в XXI веке, а в каких-то древних временах античного мира.

Вопрос Карабаха, национального величия и связанные с этим территориальные претензии к соседним странам стали какой-то идеей фикс армянского общества. На этой волне карабахские сепаратисты пришли к власти в Армении, где стали создавать свои кланы и олигархию. Захватывая Карабах, сепаратисты говорили, что это их «святая земля». Но весь мир стал очевидцем отношения к этой земле, когда они уходили из оккупированного Кельбаджара - сепаратисты оставили после себя в прямом смысле выжженную землю. Человек, который любит свою землю, никогда этого не допустит, говорит Веревкин. «Когда я читал в прессе об усиливающихся диверсиях армян в Карабахе, то было непонятно, на что все это рассчитано. Невозможно было понять смысл обстрелов, минирования, заброса диверсионных групп, после того как Ереван признал итоги Второй Карабахской войны и фактически подписал акт о капитуляции в ноябре 2020 года. Пашинян это сделал с целью спасти остатки своих войск, иначе они попали бы в плен к Азербайджану. Затем власти Армении пытались разными методами торпедировать выполнение условий Трехстороннего соглашения путем всевозможных провокаций в зоне ответственности российских миротворческих сил. Никакой внятной цели актов диверсии не было. В конце концов, Армения сама себя загнала в тупик», - сказал российский политолог. По его мнению, премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что предложенный Баку и Анкарой план урегулирования отношений - это единственный путь, от которого зависит, станет ли Армения состоявшимся государством. Складывалось впечатление, что Пашинян вроде бы идет на соглашение, когда он признал Карабах частью территории Азербайджана. Но в решающий момент свернул с конструктивного пути.

Веревкин отмечает, что все ожидания на поддержку со стороны ОДКБ для Армении оказались тщетными. Как и во время 44-дневной войны, так и сейчас ОДКБ не вмешается, так как нет агрессии на армянскую территорию. Пашинян фактически дал добро на антитеррористические мероприятия Азербайджана, заявив, что его армии в Карабахе нет и войска Армении не перейдут азербайджанскую границу. С другой стороны, он потребовал от России включиться в процесс и остановить азербайджанскую армию. На это Россия устами представителя МИД РФ Марии Захаровой цинично-глумливо ответила: «Послушай, а что ты от нас хочешь? Ты же признаешь Карабах территорией Азербайджана, так нечего требовать от России вмешиваться во внутренние дела Баку». Эксперт отметил важную деталь в целях антитеррористических мероприятий азербайджанской армии, которая заключается не только в пресечении широкомасштабных провокаций, но и в разоружении и выводе армянских вооруженных формирований. А это означает, что любой вооруженный армянин на территории Карабаха - легитимная цель антитеррористических мероприятий. И самое главное - конечная цель, а именно восстановление конституционного порядка Азербайджана на всей территории Карабаха, что подразумевает очистку региона от всех вооруженных сепаратистов, сказал Веревкин. По словам политолога, эти цели будут достигнуты. Интересно, что на встречах с Пашиняном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз призывал армянского лидера пойти на заключение с Баку мирного соглашения, и тогда Турция обеспечит будущее Армении. С одной стороны, армянские руководители соглашаются, а с другой - иррациональное общественное сознание мешает им принять ответственные решения, говорит политолог.

После восстановления суверенитета Азербайджана над всей территорией Карабаха первым изменением ситуации будет исчезновение повода для присутствия российских миротворческих сил в Карабахском регионе. Да и сейчас Баку имеет полное право выйти из Трехстороннего договора, который не выполняется армянской стороной. Но Азербайджан поступил гораздо мудрее – он решил очистить от сепаратистов-террористов Карабах, и тогда отпадет смысл миротворцам находиться в регионе, сказал он. Веревкин отмечает, что России нужен конфликт, в который вовлечена Армения. Так как это единственный способ сохранить свое присутствие на Южном Кавказе. Не будет конфликта – отпадет смысл в присутствии не только двухтысячного миротворческого контингента в Карабахе, но и российской военной базы в Гюмри. Тем самым Россия окончательно и навсегда завершит свое присутствие в регионе Южного Кавказа. Для нее армяно-азербайджанский конфликт - последняя возможность, соломинка, за которую она держится для присутствия в этом регионе, считает эксперт.