Яшар Гюлер о событиях в Карабахе
Министр национальной обороны Яшар Гюлер рассказал газете Milliyet о своем мнении относительно антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном против армянских незаконных формирований в Карабахе.
Комментируя причины начала антитеррористических мероприятий, Гюлер подчеркнул, что Армения, подписав перемирие после 44-дневной войны в Карабахе, отказалась соблюдать его условия.
«Вы подписали договор и обязаны его соблюдать. Все это было подписано кровью, были погибшие, раненые, и в результате был заключен договор. Подход «я не буду выполнять договоренности, я не открою Зангезурский коридор» - разве это приемлемо? Там террористы препятствуют людям войти в регион. Они незаконно разрабатывают там месторождения. Все это - национальные ценности наших азербайджанских братьев. Это принадлежит азербайджанскому народу. Но они игнорировали все предупреждения и длительное время совершали нападения, блокировали дороги. Посмотрите на последние 10-15 дней - каждый день предупреждения, каждый день призывы Азербайджана к Армении придерживаться пунктов Трехстороннего заявления. Но ничего не изменилось, и в конце концов, как и в начале 44-дневной Отечественной войны, наши азербайджанские братья дали соответствующий ответ».
Гюлер подчеркнул, что ситуация изменилась всего за один день после антитеррористических мероприятий Азербайджана. Глава Минобороны Турции сказал, что по итогам мер, принятых Азербайджаном, незаконные армянские формирования согласились сдать оружие и покинуть регион. Также министр отметил, что Россия поддержала Азербайджан, подтвердив, что Карабах принадлежит Азербайджану.
«Теперь Пашинян говорит: «У нас нет никакой связи с сепаратистами». Кто их тогда поддерживает, если у вас нет связи? Надеюсь, все эти события будут шагом к долгосрочному миру. Особенно если Армения надлежащим образом выполнит свои обязанности, и статьи мирного договора будут немедленно имплементированы, в регионе будет установлено настоящее спокойствие и мир».
Министр также подтвердил прочные связи между Турцией и Азербайджаном, упомянув Шушинскую декларацию и обещание Турции поддерживать Азербайджан. «Мы всегда будем рядом с нашими азербайджанскими братьями. Мы это объявили. Когда это произошло, наш президент также четко выразил нашу полную поддержку», — отметил Гюлер.
Турецкий министр выразил и свое отношение к учениям Армении и США. «Честно говоря, мы не воспринимали это (учения – ред.) как важное мероприятие. Но, конечно же, даже прибытие туда 25 человек в такой напряженной обстановке может быть воспринято как неправильное послание», — подытожил Гюлер.