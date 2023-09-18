Яшар Гюлер о событиях в Карабахе

Комментируя причины начала антитеррористических мероприятий, Гюлер подчеркнул, что Армения, подписав перемирие после 44-дневной войны в Карабахе, отказалась соблюдать его условия.

«Вы подписали договор и обязаны его соблюдать. Все это было подписано кровью, были погибшие, раненые, и в результате был заключен договор. Подход «я не буду выполнять договоренности, я не открою Зангезурский коридор» - разве это приемлемо? Там террористы препятствуют людям войти в регион. Они незаконно разрабатывают там месторождения. Все это - национальные ценности наших азербайджанских братьев. Это принадлежит азербайджанскому народу. Но они игнорировали все предупреждения и длительное время совершали нападения, блокировали дороги. Посмотрите на последние 10-15 дней - каждый день предупреждения, каждый день призывы Азербайджана к Армении придерживаться пунктов Трехстороннего заявления. Но ничего не изменилось, и в конце концов, как и в начале 44-дневной Отечественной войны, наши азербайджанские братья дали соответствующий ответ».