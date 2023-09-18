Специалист Минздрава рассказал о тонкостях анестезиологии

- Фуад муаллим, прежде всего хотелось бы узнать, что такое анестезия и для чего ее используют?

- При любом заболевании нервные окончания отвечают болевым раздражением на функциональные нарушения в организме, в том числе различные механические, термические и другие неблагоприятные внешние воздействия природы. Это нормальный физиологический рефлекс, который защищает организм от внешних и внутренних стрессов и раздражений, вызывающих боль. Большинство заболеваний сначала проявляются болью, без ощущений которой пациенты, к сожалению, с опозданием обращаются за медицинской помощью. В результате появляются тяжелые осложнения заболевания и в процессе лечения врач сталкивается с серьезными трудностями.

Лечение многих заболеваний возможно лишь хирургическим вмешательством. Естественно, процесс лечения, который может быть осуществлен путем хирургического вмешательства, сопровождается болью.

Оперативное вмешательство должно проводиться под общей анестезией, чтобы обезопасить пациента от боли и других стрессовых последствий хирургического вмешательства. Основной целью общей анестезии является создание оптимальных условий для врача-хирурга во время оперативного вмешательства, обеспечение безопасного, безболезненного и комфортного нахождения пациента во время операции и в послеоперационном периоде.

Обычно перед операцией анестезиолог предупреждает пациента о любых нарушениях, которые могут возникнуть в функционировании жизненно важных органов во время операции в зависимости от характера хирургического вмешательства. Также если наблюдаются определенные расстройства – состояние удушья во время операции, нарушения сердечной деятельности и другие осложнения, то принимаются меры интенсивного лечения.