Специалист Минздрава рассказал о тонкостях анестезиологии
Завотделом Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева Министерства здравоохранения, профессор Фуад Гасанов рассказал в интервью, какие обязанности возлагаются на врача анестезиолога-реаниматолога.
- Фуад муаллим, прежде всего хотелось бы узнать, что такое анестезия и для чего ее используют?
- При любом заболевании нервные окончания отвечают болевым раздражением на функциональные нарушения в организме, в том числе различные механические, термические и другие неблагоприятные внешние воздействия природы. Это нормальный физиологический рефлекс, который защищает организм от внешних и внутренних стрессов и раздражений, вызывающих боль. Большинство заболеваний сначала проявляются болью, без ощущений которой пациенты, к сожалению, с опозданием обращаются за медицинской помощью. В результате появляются тяжелые осложнения заболевания и в процессе лечения врач сталкивается с серьезными трудностями.
Лечение многих заболеваний возможно лишь хирургическим вмешательством. Естественно, процесс лечения, который может быть осуществлен путем хирургического вмешательства, сопровождается болью.
Оперативное вмешательство должно проводиться под общей анестезией, чтобы обезопасить пациента от боли и других стрессовых последствий хирургического вмешательства. Основной целью общей анестезии является создание оптимальных условий для врача-хирурга во время оперативного вмешательства, обеспечение безопасного, безболезненного и комфортного нахождения пациента во время операции и в послеоперационном периоде.
Обычно перед операцией анестезиолог предупреждает пациента о любых нарушениях, которые могут возникнуть в функционировании жизненно важных органов во время операции в зависимости от характера хирургического вмешательства. Также если наблюдаются определенные расстройства – состояние удушья во время операции, нарушения сердечной деятельности и другие осложнения, то принимаются меры интенсивного лечения.
- Доктор, а какие органы считаются жизненно важными?
- Естественно, для правильного функционирования человеческого организма все органы и системы важны. Под жизненно важными органами следует понимать органы, отсутствие или прекращение функций которых приводит к смерти. К ним относятся сердце, голова, легкие, печень, почки и поджелудочная железа.
Сегодняшний уровень развития медицины позволяет человеку жить с одной почкой. То есть это возможно при проведении сеансов гемодиализа с использованием аппарата искусственной почки или при трансплантации почки.
Таким образом, будь то во время хирургических операций или в процессе интенсивной терапии по поводу различных заболеваний, на анестезиолога-реаниматолога возлагаются серьезные обязанности по постоянному контролю за деятельностью жизненно важных органов и коррекции возникающих нарушений. Это ответственная область медицины, требующая очень высокой эрудиции, профессиональных знаний, внимания и постоянного контроля.
- Какие побочные эффекты могут возникнуть после наркоза?
- До 1970-х годов при использовании анестезии (общей или местной), применяемой при хирургических операциях, могло возникнуть достаточно много различных осложнений. Так, наркоз вызывал опасения у людей в значительной степени больше, нежели сама хирургическая операция. Поэтому благополучный выход пациента из наркоза считался радостным событием. Большинство препаратов (так называемых анестетиков), используемых в те времена для анестезии, были токсичными и имели нежелательные побочные эффекты. Одним из наиболее частых побочных эффектов была рвота. Лишь после этого считалось, что наркозные препараты полностью выведены из организма и опасность миновала.
Однако это абсолютно ошибочное мнение. Воздействие от анестезии сохраняется еще некоторое время, в связи с чем могут возникнуть другие осложнения. Наркоз не выводится из организма через желудочно-кишечную систему и рвоту. Лекарственные средства, используемые во время общей анестезии, в основном выводятся или нейтрализуются через легкие, почки и печень.
За последние несколько десятилетий анестезиология значительно развилась, и обзор общей анестезии, ее проведения и управления достиг высокого уровня. Этот процесс осуществлялся за счет приобретения современных наркозно-дыхательных аппаратов с высокими техническими возможностями, приборов (мониторов), позволяющих осуществлять непрерывный мониторинг деятельности жизненно важных органов, а также введения в арсенал анестезиолога анестезирующих средств (анестетики) с минимальным количеством токсичных и других нежелательных опасных веществ с побочным эффектом. В современной анестезиологии малотоксичные препараты позволяют минимизировать возникновение рвоты и других негативных осложнений.
Зондирование желудка, т.е. введение специального инструмента (зонда) в желудок, его промывание и очистка, является одной из профилактических мер, проводимых в этом направлении.
При этом очень важна подготовка высококвалифицированных кадров – врачей-анестезиологов-реаниматологов. В то же время в современной анестезиологии достигнуты значительные достижения в плане материально-технического и медикаментозного обеспечения, что позволяет существенно снизить риск для жизни пациента при проведении анестезии во время хирургического вмешательства. Инновационные научно-теоретические и практические исследования, посвященные изучению вопросов безопасного обезболивания, продолжаются и сегодня.