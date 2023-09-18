Правда-матка Марии Захаровой

Многие ожидания вокруг Карабах а были связаны с посредничеством Франции и лично президентом Эммануэлем Макроном, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрите, к чему это привело. Париж пытался перехватить эту повестку с посредничеством и рассказать, что посредничать у Франции получится лучше, нежели у кого бы то ни было, тем более у России. Пока Россия выполняла свои функции посредника, там были действительно хорошие, фундаментальные основания для продвижения по мирному пути урегулирования», — цитируют российские СМИ Захарову.

Как только западная идеология начала вклиниваться в ситуацию, все изменилось, считает российский дипломат.

По мнению Захаровой, это может послужить уроком для всех, кто будет склоняться к Западу в его посредничестве. «Ведь Париж и на этот раз не счел нужным даже подобрать какие-то слова для того, чтобы как-то объясниться», — подчеркнула представитель МИД.