Отмечается, что Шушинская районная прокуратура ведет расследование по факту.

22 сентября около 12 часов дня в результате подрыва на мине трактора пострадал сотрудник одной из компаний, осуществлявших восстановительно-строительные работы на территории села Халфали Шушинского района, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

*** 14:20

В пятницу, 22 сентября, на территории села Халфали Шушинского района Азербайджана в неразминированной зоне разорвалась мина. Об этом говорится в совместной информации МВД и Агентства Азербайджана по разминированию территорий.

Согласно информации, на мине подорвался трактор, управляемый гражданским лицом (1965 г.р.), который занимался строительством дороги. В результате разрыва мины тракторист получил легкое ранение, угрозы жизни нет.