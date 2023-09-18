Удар по штабу флота в Севастополе: погиб военнослужащий видео; обновлено 15:57
При атаке на штаб флота в Севастополе погиб один военнослужащий. 5 ракет было сбито силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — говорится в сообщении ведомства.
*** 15:15
Обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров, к месту ЧП едет большое количество скорых, сообщает ТАСС.
По данным телеграм-канала «Крымский ветер», к зданию штаба флота подъехали десять машин скорой помощи.
По данным «Крымского канала», по полуострову было запущено восемь ракет. «Глава Севастополя» Михаил Развожаев предупредил о еще одной атаке.
* * * 14:27
«Глава Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, что украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ.
«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», – сообщил он.