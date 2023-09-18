Ради «СВО» в России заговорили на языках мигрантов
На российских дорогах появились рекламные щиты на узбекском и таджикском языках с предложением к мигрантам присоединиться к военным действиям в Украине. Об этом сообщают российские СМИ.
На билбордах в Ленинградской области указано: «Запишись на СВО — будешь получать большую заработную плату и бесплатный участок».
Ранее российские СМИ утверждали, что мигрантам из Средней Азии предлагается, помимо денежного вознаграждения, возможность ускоренного получения гражданства.