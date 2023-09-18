Иран уверен в своих силах, но воевать не собирается

Иран не позволит какой-либо сепаратистской группировке иметь оружие и разжигать мятеж против исламской республики. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время военного парада, посвященного годовщине войны с Ираком.

Раиси высоко оценил оборонные достижения Ирана и его возможности по производству оружия, заявив, что они показывают, как вооруженные силы страны превратили санкции в возможность для роста.

«Мы превратились из страны, которая импортировала оружие других стран, в страну, которая производит и экспортирует оружие», — сказал он, добавив, что регион и мир признают возросший военный потенциал Ирана особенно с точки зрения подготовки и оснащения.

По его словам, Иран теперь приобрел значительную сдерживающую мощь, которая удерживает его противников от вторжения или даже от мысли о противостоянии его вооруженным силам.

Президент Ирана также заявил, что Тегеран не намерен вести войны с другими странами.

«Сегодня войне и доминированию нет места в военной доктрине Ирана, но оборонительный подход к устойчивой безопасности и обеспечению сдерживания является определенной политикой», - сказал он.

Раиси добавил, что «страны региона должны работать вместе, чтобы положить конец присутствию иностранных сил в регионе», особенно в Персидском заливе. По его словам, присутствие иностранных вооруженных сил является «не решением региональных проблем, а скорее их источником».