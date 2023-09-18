Data Talks по инициативе Kapital Bank
Как уже сообщалось, первый банк Азербайджана - Kapital Bank - совместно с компанией SUP.VC запустил серию уникальных мероприятий на одну из наиболее актуальных тем современности — база данных. Data Talks, первое мероприятие в рамках проекта, успешно завершилось. В этом году запланировано провести всего 6 подобных мероприятий.
Лидер Экспертного центра по дата-трансформации области управления данными Kapital Bank Ренад Джафаров, выступив на мероприятии, подчеркнул, что банк давно приступил к процессу дата-трансформации и успешно продвигается в этом направлении.
«В ходе этого процесса был изучен международный опыт, и к работе были привлечены квалифицированные специалисты. Проект по дата-трансформации придал банку культуру принятия решений, основанных на данных, а также создал благоприятную среду для этого. В то же время мы предотвратили информационное загрязнение путем надлежащего сбора, анализа и управления данными. Мы успешно обеспечили безопасность данных, что является одним из важнейших элементов современного бизнеса. Kapital Bank готов поделиться своим опытом, накопленным в сотрудничестве с международными и местными экспертами, с теми, кто стремится добиться успеха в этой области. В данный момент у нас есть открытые вакансии в этой сфере. Присоединяйтесь к нам и будьте уверены, что опыт, который вы получите с нами, принесет вам большую пользу».
Экспертом мероприятия стал Кямран Агаев, специалист с более чем 20-летним опытом работы в области управления высокостабильными базами данных. Кямран Агаев является обладателем награды Oracle ACE Director от компании Oracle. В его выступлении рассматривались аспекты создания и эффективного управления высокостабильными базами данных, включая их структурирование, а также методы решения возникающих проблем.
Мероприятие собрало специалистов по базам данных и более 100 участников, заинтересованных в данной области. Это событие предоставило им возможность обменяться опытом, установить новые контакты, познакомиться с новыми лицами и обогатить свои знания в сфере хранения и управления большими данными.
В оставшейся части года состоится еще 5 мероприятий в рамках данного проекта. Международные эксперты Озер Гюнал и Бора Сезен примут участие в следующих мероприятиях, которые пройдут в формате Data Workshop и Data Panel.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.