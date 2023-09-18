Data Talks по инициативе Kapital Bank

Как уже сообщалось, первый банк Азербайджана - Kapital Bank - совместно с компанией SUP.VC запустил серию уникальных мероприятий на одну из наиболее актуальных тем современности — база данных. Data Talks, первое мероприятие в рамках проекта, успешно завершилось. В этом году запланировано провести всего 6 подобных мероприятий.

Лидер Экспертного центра по дата-трансформации области управления данными Kapital Bank Ренад Джафаров, выступив на мероприятии, подчеркнул, что банк давно приступил к процессу дата-трансформации и успешно продвигается в этом направлении.

«В ходе этого процесса был изучен международный опыт, и к работе были привлечены квалифицированные специалисты. Проект по дата-трансформации придал банку культуру принятия решений, основанных на данных, а также создал благоприятную среду для этого. В то же время мы предотвратили информационное загрязнение путем надлежащего сбора, анализа и управления данными. Мы успешно обеспечили безопасность данных, что является одним из важнейших элементов современного бизнеса. Kapital Bank готов поделиться своим опытом, накопленным в сотрудничестве с международными и местными экспертами, с теми, кто стремится добиться успеха в этой области. В данный момент у нас есть открытые вакансии в этой сфере. Присоединяйтесь к нам и будьте уверены, что опыт, который вы получите с нами, принесет вам большую пользу».