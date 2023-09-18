Президент «Карабаха»: «Два года ждем землю от государства, чтобы построить академию»

Президент футбольного клуба « Карабах » Тахир Гезяль на сегодняшней встрече с представителями СМИ согласился с общим мнением, что академия « Карабах а» не соответствует титулам и достижениям основной команды.

«Я согласен, что наша академия не достойна «Карабаха», - говорит Тахир Гезяль. - Но мы уже два года ждем, чтобы государство выделило нам землю. Обсуждали этот вопрос с Гурбаном Гурбановым. Понимаем, что без академии клуб - это не клуб.

Это большой проект. Для него нужна территория. В Сураханы для постройки академии земли недостаточно. Мы просим государство оставить нам территорию в Сураханы для расширения возможностей основной команды. И при этом хотим землю в Гарачухуре для академии.

Государственные структуры всегда встречают нас с любовью, но нет подписи под документом. Через три года после того, как будет подпись, вы увидите нашу академию».