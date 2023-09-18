Очередной успех азербайджанских школьников на Европейской олимпиаде по информатике

Азербайджанские школьники приняли участие в Европейской олимпиаде по информатике для юношей (EJOI 2023), которая прошла с 8 по 14 сентября 2023 года в Кутаиси (Грузия). В соревнованиях с участием 96 школьников из Франции, Бельгии, Эстонии, Венгрии и еще 24 стран Европы все четыре представителя Азербайджана добились успеха в этом престижном научном соревновании.

Национальная команда по информатике, подготовленная при поддержке Azercell, продолжает успешно представлять Азербайджан на международной арене.

Так, учащийся 10-го класса лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевал серебряную медаль, учащиеся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли и Эльвин Иманли награждены бронзовыми медалями, а учащийся 9-го класса средней школы №23 города Сумгаит Насир Баширов был удостоен поощрительной награды.

Азербайджанские школьники уже седьмой раз принимают участие в Европейской олимпиаде по информатике для юношей, на которой с 2017 года завоевали в общей сложности 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Отметим, что процесс подготовки школьников к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества лидирующего мобильного оператора страны Azercell Telecom с Министерством науки и образования Азербайджана.