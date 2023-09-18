33-летняя индонезийская блогер Лина Лютфиавати была приговорена к двум годам заключения и оштрафована на сумму, превышающую 16 тысяч долларов за видео в TikTok, где она употребляет в пищу свинину. Об этом сообщает Al Jazeera.

Перед тем как начать трапезу, Лютфиавати произнесла исламское благословение «бисмиллях».

Это вызвало скандал в стране, где большая часть населения является мусульманами. Религиозный лидер обвинил блогера в богохульстве и подал на нее в суд.

Лютфиавати публично извинилась за свой ролик, но призналась, что не ожидала такого сурового приговора.

Индонезия является родиной для крупнейшей в мире мусульманской общины. В ней живут около 275 миллионов человек, почти 90% из них исповедуют ислам.