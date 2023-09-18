Сколько живут российские мобилизованные

Российские мобилизованные в среднем погибают в Украине через 4,5 месяца. Срок жизни многих на линии фронта - несколько дней, пишут оппозиционные российские СМИ.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию». Спустя год российские власти ни разу не отчитывались о потерях среди мобилизованных.

Волонтеры Conflict Intelligence Team (CIT) и «Важные истории» составили и проанализировали поименный список погибших мобилизованных, чтобы понять, сколько мобилизованные живут на фронте и когда и где случились самые массовые потери.

По нашим оценкам, в первый месяц после мобилизации погибли минимум 130 человек.

Больше половины мобилизованных погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Самый возрастной погибший мобилизованный в нашем списке — 62-летний майор Николай Исаков из Тверской области.

Он провел на войне почти 8 месяцев и погиб в начале июня на территории России, в Шебекинском районе Белгородской области. В среднем же мобилизованные погибали спустя 4,5 месяца в зоне боевых действий.

«Часть уже осенью попала в мясорубку в районе Сватово и Кременной, где (российскому военному руководству) нужно было срочно закрывать прорыв (ВСУ). В начале (мобилизованными) забивали дыры, чтобы экстренно предотвратить обрушение фронтов, насытить фронт живой силой. Рекорд от повестки до могилы — всего несколько дней», — отмечают эксперты CIT.

Почти в каждом регионе страны уже похоронили хотя бы одного мужчину, призванного по повестке.