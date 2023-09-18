Azercell Telecom продолжает поддерживать семьи шехидов

С целью поддержки личностного и профессионального развития молодого поколения в рамках «Программы студенческой стипендии», реализуемой компанией Azercell на протяжении более 10 лет, детям и супругам шехидов, завоевавших звание студента, будет выплачиваться стипендия. Еще 5 абитуриентов, поступивших в вузы в этом году, получат стипендию в размере 400 манатов за каждый академический месяц до конца периода обучения.

Ведущий оператор сотовой сети Азербайджана помимо стипендии в рамках Программы предоставляет студентам возможность повысить свои знания в сфере телекоммуникаций, принимать участие в корпоративных мероприятиях компании и различных тренингах, а также проходить стажировку в Azercell.

Azercell всегда уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранов, а также выступает инициатором и организатором специальных социальных проектов. Проявив заботу о семьях шехидов, мобильный оператор аннулировал долги по счетам военнослужащих, погибших и раненных в ходе Отечественной войны. В рамках проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах» были организованы тренинги по психологической поддержке детей военных, погибших в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Также издана книга - воспоминания детей об их отцах-героях. В честь Дня Победы и как олицетворение бесконечного уважения к славной азербайджанской армии компания представила тарифный пакет Veteran tarifi для всех граждан Азербайджана со статусом ветерана войны.