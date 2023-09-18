«Вагнеровцы» едут в Украину
Как сообщают российские телеграм-каналы, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прибыли в зону боевых действий в Херсонской области.
«Новый театр ведения боевых действий для ЧВК «Вагнер» будет на юге. Видимо, вопросы управленческого характера удалось наконец-то согласовать, и все возвращается к первоначальному плану. Да, ЧВК «Вагнер» или то, что этим сейчас является, должны стать второй линией обороны на Херсонском фронте», - пишет один из телеграм-каналов.
Штурмовые отряды соединения распределяются по секторам, сообщает другой военкор.