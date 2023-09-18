Спецпредставитель ЕС собирается в Баку
Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшие дни посетит Азербайджан, сообщили в МИД.
Ожидается, что в рамках визита Клаар проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Отметим, в настоящий момент Тойво Клаар находится с визитом в Армении.
Ранее сообщалось, что Клаар сегодня встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
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