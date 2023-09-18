МВД предупреждает: Бесплатный сыр только в мышеловке

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам с просьбой остерегаться поддельных интернет-сайтов, а также спам-рассылок, предлагающих перейти по ссылке и выиграть подарок.

«Не верьте неожиданным сообщениям, таким как «вы выиграли подарок!» Не переходите по таким ссылкам. Не делитесь личной информацией. Не производите никаких оплат», - говорится в обращении.