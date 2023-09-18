Встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Согласно плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Министерством национальной обороны Турции, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча экспертов по военному праву. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

На встрече были подробно обсуждены вопросы обмена опытом в области военного законодательства, интеграции военных законодательных актов Турции в законодательство Азербайджана, разработки механизма применения международного права и конвенций в боевой и оперативной обстановке.

Также был проведен обмен мнениями по вопросам изучения передового опыта служебной деятельности военных юристов, их обучения за рубежом, были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и ряд других вопросов.