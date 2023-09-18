Каких туристов манит Азербайджан

В январе-августе 2023 года Азербайджан посетили 1343,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства из 183 стран мира, что на 33,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в информации Государственного комитета по статистике.

Отмечено, что 31,7% туристов прибыли в нашу страну из Российской Федерации, 17,7% - из Турции, 7,5% - из Ирана, 4,9% - из Индии, 4,7% - из Грузии, 4,4% - из Саудовской Аравии, 2,6% - из Казахстана, 2,4% - из Пакистана, 2,1% - из Объединенных Арабских Эмиратов, 1,8% - из Узбекистана, 1,6% - из Израиля, по 1,5% - из Кувейта и Украины, 1,4% - из Беларуси, 1,2% - из Туркменистана, 1,1% - из Великобритании и 11,9% - из других стран.

69,9% приехавших в нашу страну туристов составили мужчины, 30,1% - женщины.

За отчетный период число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, по сравнению с январем-августом 2022 года увеличилось на 23,0% и достигло 1209,0 тыс. человек.