Лукашенко: Запад «сливает» Зеленского

Белорусский президент объяснил, почему «сперва Польша всячески поддерживала Владимира Зеленского», а теперь резко его критикует.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», — заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что польские власти яростно сопротивляются попаданию украинской сельхозпродукции на рынок страны. На этом фоне между Варшавой и Киевом возникли разногласия.