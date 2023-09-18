Оппозиция не хочет видеть Саргсяна и Кочаряна у власти

Один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении (в 1990-1991 гг.) Вазген Манукян, активно участвующий в нынешних акциях протеста, заявил, что не имеет намерений идти во власть.

«У меня действительно нет амбиций получить должность. Я думаю, что в целом ни один из бывших президентов не должен стать лидером Республики Армения», - сказал Манукян.

Он отметил, что оппозиции надо решить вопрос «максимально легитимно».

«Мы сформировали «Национальный комитет» из 5 человек, в который вошли Айк Мамиджанян, Аветик Чалабян, Андраник Теванян, Ишхан Сагателян и я. Нам необходимо решить вопрос максимально легитимно, и коллеги, которые находятся в Национальном собрании, имеют для нас большое значение, но мы должны как можно скорее начать акции неповиновения», - заявил Манукян.