Баннер Хаменеи на улицах Ирана: Армения должна вернуть земли Азербайджану
Армения должна вернуть оккупированные земли Азербайджану. Как сообщают иранские Telegram-каналы, в городах Ирана вывешиваются плакаты верховного лидера Ирана Али Хаменеи со словами поддержки Азербайджана.
«Все территории Азербайджанской Республики, оккупированные Арменией, должны быть освобождены и возвращены Азербайджану», — написано на баннере с изображением Хаменеи.
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