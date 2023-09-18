Зеленский призвал «не устраивать концерты»

Украина выбрала юридический путь решения зернового спора с властями Польши, заявил украинский президент Владимир Зеленский в общении с журналистами во время визита в США. Он отметил, что при всем уважении к полякам, должен думать об украинских интересах.

«Несколько месяцев экономических потерь просчитаны - это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев. От этой блокады страдала только Украина, никто больше», - высказался украинский президент.

Он подчеркнул, что Украина выбирает юридический процесс: «Это не новость. Не надо из этого делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили экономические компенсации», - объяснил ситуацию Зеленский.