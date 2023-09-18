Азербайджан поддержит армянских жителей Карабаха

Азербайджан будет поддерживать армянских жителей Карабах ского региона. Об этом сообщил Айхан Гаджизаде, представитель пресс-службы МИД Азербайджана, в разговоре с Al-Jazeera.

Он отметил, что Азербайджан провел «контртеррористические мероприятия против представителей сепаратистского и марионеточного режима, установленного в Карабахе» в ответ на регулярные обстрелы позиций и минирование азербайджанских территорий со стороны Армении.

Гаджизаде подчеркнул, что премьер Армении Никол Пашинян лично заявлял о ненападении на мирных жителей в ходе антитеррористических мероприятий.

«Карабахский регион всегда был частью Азербайджана, и все этнические меньшинства Азербайджана жили в гармонии. Азербайджан – многонациональная страна, армяне и азербайджанцы всегда жили бок о бок на протяжении всей истории», – сказал пресс-секретарь МИД, добавив, что Азербайджан реализует программы по реинтеграции армянских жителей Карабаха.