Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:52

Военные действия 19-20 сентября завершились победой Азербайджана, восстановившего контроль над всем Карабахом. И, как сказал российский политолог Леонид Радзиховский, комментируя по просьбе haqqin.az антитеррористические действия ВС Азербайджана, сегодня у Армении нет ни военных ресурсов, ни экономических возможностей, ни психологической готовности общества для ведения боевых действий. По словам Радзиховского, одним из решающих факторов, позволивших Азербайджану достичь всех целей, намеченных антитеррористическими мероприятиями в Карабахе, стало отсутствие у властей в Ереване политических ресурсов, вызванное отказом России поддержать Армению.

"Очевидно, это стало результатом переговоров Путина с Эрдоганом, - отметил политолог. - Ну, а сама Армения, понятное дело, без российской военной помощи не в состоянии вести боевые действия. Думаю, на этом история карабахского конфликта завершилась". Рассуждая о ситуации в Армении, Радзиховский отметил, что не представляет, кто в большей степени, чем Никол Пашинян, может быть пророссийским политиком. "Мне вообще непонятно, что означает выражение "пророссийский политик" и какой должна быть его программа, - сказал политолог. - Сложно понять, чего требует армянская оппозиция в карабахском вопросе. Если они хотят, чтобы власти Армении провели мобилизацию и своими силами начали войну в Карабахе, то это нереальный план. Сегодня у Армении нет на это сил и ресурсов, а идти умирать в безнадежной ситуации — это просто безумие, на которое в Армении мало кто решится. Ну, допустим, на место Пашиняна придет какой-то "пророссийский политик". И что он может сделать, чтобы изменить существующую ситуацию? Слать слезные телеграммы Путину? Неужели непонятно, что у России нет никакого политического желания вмешиваться в этот конфликт? Кроме того, любое политическое вмешательство означало бы нарушение договоренности с Эрдоганом, не говоря уже о риске превратить Азербайджан в своего врага. Наконец, у Москвы нет военного ресурса для поддержки Армении, поскольку она занята другими боевыми действиями в совершенно другом регионе. Поэтому для Кремля открытие второго фронта в Азербайджане, как мне представляется, является абсолютно невозможным решением". По словам Радзиховского, у собравшихся на митинг в Ереване людей есть лишь желание выплеснуть крайне негативные эмоции, вызванные чувством унижения от военного фиаско в Карабахе.

"Обвинить в этом поражении Пашиняна - дело житейское и понятное, - считает политолог. - Но под аккомпанемент истерических криков кучки людей, собравшихся на центральной площади Еревана, свалить армянское правительство не удастся. На это у оппозиции попросту нет сил. И даже если к власти придет другой лидер, ему все равно придется вести ту же политику, что и Пашинян". Радзиховский отмечает, что в нынешней ситуации откровенно непонятным выглядит дислокация на территории Армении 102-й российской военной базы. "Сейчас база в Гюмри, помимо чисто символического обозначения военного присутствия России на Южном Кавказе, лишена какого-либо практического смысла, - утверждает российский эксперт. - Карабах Армения уже сдала и, насколько я понимаю, армянское общество, по крайней мере, значительная его часть настроена резко против России, считая, что Москва предала интересы своего стратегического союзника. Антироссийские настроения в Армении будут нарастать, поскольку Москва, которая раньше оказывала Еревану не только военную, но и экономическую помощь, из-за отсутствия ресурсов позволить себе это уже не может. При таком антироссийском настрое сохранение российской базы в Гюмри будет очагом постоянной напряженности между Россией и Арменией".